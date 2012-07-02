Роналду больше всех бил мимо ворот на Евро-2012

{1-} Больше всего ударов мимо ворот на чемпионате Европы по футболу Евро-2012 нанес капитан сборной Португалии Криштиан Роналду.

Криштиану двадцать раз подводила точность. На восемь ударов меньше у форварда сборной Италии Марио Балотелли – 12, передаёт ТСН.

Далее расположились россиянин Александр Кержаков (11), украинец Евгений Коноплянка (10) и голландец Арьен Роббен (9).

Правда, Роналду лидирует и по статистике ударов в створ. Португалец нанес 15 точных ударов за 480 минут Еврочемпионата.

Вслед за Криштиану расположились тот же Балотелли (14), испанец Андрес Иньеста (14), француз Карим Бензема (12) и итальянец Антонио Кассано (9).

Больше всего ударов в створ среди украинцев нанес Андрей Шевченко - четыре.

Ранее Главред также сообщал, что команда технических наблюдателей УЕФА включила в состав символической сборной Евро-2012 из 23 футболистов десять чемпионов континента - испанцев, по четыре футболиста из финалиста Италии и полуфиналиста Германии, и трех игроков из еще одного полуфиналиста турнира Португалии.

«В символическую сборную попали те игроки, которые на протяжении всего турнира были на высоте. Поэтому «основу» сборной составили футболисты из команд, добившихся наибольшего успеха. В первую очередь, это чемпионы Европы испанцы, а затем игроки из трех других команд-полуфиналистов. Были и другие футболисты, достойные войти в нашу сборную, но у нас было ограничение по количеству. Мы решили остановить свой выбор на 23 лучших игроках, потому что это был стандартный размер заявки команд на Евро-2012», - рассказал технический директор УЕФА Энди Роксбург.

Фото: ukraine2012.gov.ua

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