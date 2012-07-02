Назван лучший футболист Евро-2012

{1-} Лучшим футболистом Европы-2012 назван полузащитник сборной Испании и испанской «Барселоны» Андрес Иньеста. Так решила комиссия из 11 тренеров, которые также определили символическую сборную чемпионата.

Иньеста трижды на турнире назывался игроком матча. Таким же достижением может похвастаться и ветеран итальянской сборной Андреа Пирло. Возможно, последний и получил бы приз лучшего, но, увы, в финале его команда была розгромлена конкурентами – 4:0, а сам Пирло, как ни старался, а середину поля проиграл Иньесте и Хави, сообщает информационный центр «Украина-2012».

Таким образом, испанские игроки выиграли как командный приз, так и все личные. «Золотая бутса», напомним, досталась форварду испанцев Фернандо Торресу, а в символическую сборную чемпионата вошли сразу десять действующих чемпионов Европы.

Ранее «Главред» сообщал, финальном матче Евро-2012 между сборными Испании и Италии, который чемпионы Европы и мира выиграли с разгромным счетом 4:0, лучшим игроком был назван именно Иньеста.

фото: peoples.ru

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