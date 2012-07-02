Жара в Украине продлится до середины июля

{1-} Сухая и знойная погода, но без экстремальной жары, удержится во всех регионах Украины в первой половине июля, ожидаются незначительное количество кратковременных проливных дождей. Об этом на брифинге 2 июля рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«2-9 июля на территории Украины будет преобладать сухая погода. Лишь 4-6 июля в восточном регионе, 5-6 частично в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные грозовые дожди, но их будут немного. 7-9 июля через территорию страны, начиная с западных областей, будет перемещаться грозовой атмосферный фронт. Он обусловит выпадение дождей, но также небольшое количество. Кроме того, эти явления будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с», — цитирует слова Кульбиды пресс-служба МЧС.

Он отметил, что в настоящее время в большинстве областей сохраняется жара +29-34. Из-за таких показателей температуры, по словам Кульбиды, во всех южных, центральных и восточных областях преобладает чрезвычайная пожарная опасность.

«Показатель пожарной опасности в 3-5 раз превышает критический уровень. Погодные условия (дожди) приведут к уменьшению риска возникновения пожаров лишь в некоторых регионах, в частности, в Харьковской, частично — в Днепропетровской и Донецкой областях. В других регионах уровень опасности будет расти. С этой точки зрения в западных и северных областях сложились самые благоприятные условия», — подчеркнул директор Укргидрометцентра.

фото: strk.ru

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