Пограничники применили ракеты против контрабандистов, есть жертвы

{1-}На границе Украины с Венгрией бойцы пограничной службы задержали нарушителей границы, которые намеревались уйти от преследования на автомобиле.

Как расскзала пресс-секретарь Закарпатской прокуратуры Виктория Попович при задержании погиб один из контарбандистов, несколько из них получили ранения, пишут Украинские новости.

"Причина его смерти устанавливается. Но травмы остальных трех медики называют характерными для ДТП", – отметила Попович.

По словам Попович пограничники вынуждены были открыть по фургону стрельбу резиновыми пулями, а также выстрелили несколько раз сигнальными ракетами, чтобы осветить дорогу. Силовикам удалось задержать двух человек, а остальные бросились в фургон, пытались бежать.



"Молодежь, от 20 до 25 лет, успела убежать. Их спугнули пограничники. А те, что постарше, 54 и 60-летний, убежать не успели – их схватили пограничники. Беглецы же запрыгнули в "Газельку" и поехали", – отметила пресс-секретарь.



Как сообщила Попович, ночью в 300 метрах от украино-венгерской границы между селами Эсен и Минеральное пограничники Западного регионального управления обнаружили фургон и 6 человек возле него. В фургоне, как было установлено позже, находились сигареты без акцизных марок.



По состоянию на 2 июля три беглеца находятся в больнице в тяжелом состоянии, им сделали операцию, взять у них показания пока не представляется возможным.



Водителю же удалось скрыться.



Фургон с сигаретами был обнаружен на одном из частных предприятий в селе Тыйглаш. Его задняя часть повреждена огнем.



Ведется следствие. Если будет установлена вина пограничников, , военная прокуратура возбудит уголовное дело, сказала Попович.

Напомним, 3 мая, на украинско-румынской границе пограничники пресекли контрабанду сигарет через границу. Контрабандиста задержать не удалось, однако, служебная собака нашла 24 ящика сигарет «Дойна».

фото: gazeta.lviv.ua

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