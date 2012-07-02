{1-}На пятидесятом году жизни скончался сын легендарной актрисы театра и кино Ады Роговцевой - Константин Степанков-младший, сообщает ZN.UA.
1 июля в семь часов вечера от неизлечимой болезни умер единственный сын Ады Роговцевой Степанков Константин Константинович.
Степанков-младший занимался театральной и кинорежиссурой, а позднее работал в Международной академии экологии. Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В начале 90-х для матери — Ады Роговцевой — он поставил бенефисный спектакль «Благо-дарю» на сцене киевского театра им. Леси Украинки.
Константин Степанков-младший будет похоронен в Бориспольском районе, рядом с могилой отца – выдающегося украинского актера Константина Петровича Степанкова.
Напомним, Константин Степанков- старший умер 22 июля 2004 года. Его самые известные роли - в фильмах «Как закалялась сталь», «Захар Беркут», «Дума о Ковпаке», «Белая птица с черной отметиной», «Легенда о княгине Ольге» и другие. Одни из последних работ Степанкова в кинематографе – роли в фильмах «Две луны, три солнца», «Молитва за гетмана Мазепу».
фото: kino-teatr.ru
Новости по теме:
Умер лауреат Шевченковской премии Леонид Талалай
Умер знаменитый писатель Рэй Брэдбери
Умер известный актер Вячеслав Баранов
Ада Роговцева: «Подтяжку сделать можно, а маразм куда деть?»
Сегодня Константину Степанкову исполилось бы 80 лет