{1-}На пятидесятом году жизни скончался сын легендарной актрисы театра и кино Ады Роговцевой - Константин Степанков-младший, сообщает ZN.UA.

1 июля в семь часов вечера от неизлечимой болезни умер единственный сын Ады Роговцевой Степанков Константин Константинович.

Степанков-младший занимался театральной и кинорежиссурой, а позднее работал в Международной академии экологии. Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В начале 90-х для матери — Ады Роговцевой — он поставил бенефисный спектакль «Благо-дарю» на сцене киевского театра им. Леси Украинки.

Константин Степанков-младший будет похоронен в Бориспольском районе, рядом с могилой отца – выдающегося украинского актера Константина Петровича Степанкова.

Напомним, Константин Степанков- старший умер 22 июля 2004 года. Его самые известные роли - в фильмах «Как закалялась сталь», «Захар Беркут», «Дума о Ковпаке», «Белая птица с черной отметиной», «Легенда о княгине Ольге» и другие. Одни из последних работ Степанкова в кинематографе – роли в фильмах «Две луны, три солнца», «Молитва за гетмана Мазепу».

фото: kino-teatr.ru

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