В ГПУ надеются на сознательность Лозинского

В августе дело по обвинению бывшего народного депутата Виктора Лозинского будет передано в суд, заявил в четверг во время коллегии ГПУ «Об итогах работы органов прокуратуры Украины за 1-е полугодие 2010 года и мероприятиях, направленных на улучшение их деятельности» глава Генпрокуратуры Александр Медведько. Об этом сообщает корреспондент «Главреда». В настоящее время Лозинский ознакомился с 34 томами уголовного дела из 38. Другой обвиняемый – егерь Василий Перепелица – уже ознакомился с 35 томами. При этом Медведько выразил надежду на сознательность обоих обвиняемых, что они быстро ознакомятся с оставшимися томами уголовного дела и оно будет передано в суд. Напомним, Лозинский обвиняется в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой смерть жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.