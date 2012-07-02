Дело против свидетелей избиения Саши Поповой никто не возбуждал

{1-}В сообщениях о том, что в отношении свидетеля Дарьи Богушинской, жены Александра Косинова, обвиняемого в избиении Саши Поповой, и Ирины Нос, подруги Дарьи, возбуждено уголовное дело, нет основания.



Так, по словам тети Александры Ирины Цветухиной, все это на словах, «хотя адвокат Тимошин имел намерение обратиться в прокуратуру по этому поводу», - пишет mukola.net.



Что касается состояния самой девушки, то Цветухина говорит, что она «идет на поправку. Саша видит, взгляд, правда, еще немного не сфокусированный. Она улыбается шуткам, просится в туалет... Пока не ходит – до этого еще далеко», - говорит Ирина.



Напомним, ранее появилась информация, якобы против свидетелей избиения Саши Поповой возбудили уголовное дело по ст. 135 УК Украины о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, не имеет под собой почвы.

Как сообщалось, Сашу Попову ночь на 10 марта этого года избил 22-летний Александр Косинов, которому предъявлены обвинения по п.7 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и ч.1 ст.185 (тайное похищение чужого имущества).

Подсудимый частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

Между тем, 19-летняя Саша Попова продолжает постепенно восстанавливаться.

Фото: novosti-n.mk.ua

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