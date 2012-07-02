Платини назвал проведение Евро-2012 в Украине триумфом

{1-} Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что проведение финальной части Евро-2012 в Украине и Польше имело немалый успех. И даже назвал его триумальным

Об этом со ссылкой на официальный сайт УЕФА сообщает информцентр «Украина-2012».

«Этот чемпионат, первый в Восточной Европе, имел оглушительный успех. Это настоящий триумф. Украина и Польша продемонстрировали всему миру способность организовать события подобного масштаба и отсутствие с этим каких-либо проблем. Страны могут гордиться проделанной работой, их энтузиазмом и конечным результатом. Я действительно горжусь ими!», – сказал Платини.

По его словам, самым эмоциональным моментом стал старт чемпионата. «Наиболее памятным мгновением для меня лично стал момент, когда рефери дал стартовый свисток на матче-открытии. Это означало, что после пяти лет интенсивной работы и подготовки мы, наконец, перешли к тому, что имело значение – футболу. Я знал, что это был старт уникального события», – подчеркнул Платини.

Ранее «Главред» сообщал, что несколькими днями ранее Платини уже заявлял, что Украина прекрасно организовала проведение Евро-2012.

фото: ukraine2012

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