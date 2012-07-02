«Шахтер» на 3 года подписал Майкона

Бразильский нападающий Майкон Перейра де Оливейра подписал контракт с донецким «Шахтером». Соглашение рассчитано на 3 года и вступает в силу с 1 сентября 2012 года, поскольку его действующий контракт с луцкой «Волынью» истекает 31 августа 2012 года, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».
{1-}
Справка
Майкон Перейра де Оливейра
Родился 8 мая 1988 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Амплуа: нападающий
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
В чемпионате Украины – 39 игр, 16 мячей
В Кубке Украины – 8 игр, 10 мячей
Выступал за клубы: «Флуминенсе», «Атлетико Алагоиньяс», «Фламенго» (все – Бразилия), «Стяуа» (Румыния), «Волынь» (Украина).
Ранее «Главред» сообщал, что донецкий «Шахтер» на 4 года подписал контракт с форвардом «Металлиста» и национальной сборной Марко Девичем.
фото: shakhtar.com
Новости по теме:
Марко Девич на 4 года переходит в «Шахтер»
«Шахтер» и «Динамо» откроют новый сезон 10 июля