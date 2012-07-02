Милевский назван одним из 20-ти худших игроков Евро-2012

{1-} По окончании Евро-2012 специалисты составляют символические сборные. После того, как была названа футбольная сборная из 23-х самых лучших игроков континента - десяти испанцев, четырех итальянцев и немцев, а также троих португальцев, шведа и англичанина – была оглашена двадцатка самых худших футболистов, в которую вошел украинец Милевский.

После каждого матча эксперты портала Goal.com ставили оценки игрокам от 1 до 5, после чего вывели средний рейтинг, сообщает «Террикон».

Топ-20 худших игроков Евро-2012

1. Костас Халкиас (Греция) – 1,5 балла

2. Стивен Уорд (Ирландия) – 1,5

3. Шей Гивен (Ирландия) – 1,5

4. Дариуш Дудка (Польша) – 2

5. Джон О’Ши (Ирландия) – 2

6. Кейт Эндрюс (Ирландия) – 2

7. Глен Уилан (Ирландия) – 2

8. Айден Макгиди (Ирландия) – 2

9. Костас Фортунис (Греция) - 2

10. Джон Хейтинга (Голландия) – 2

11. Хосе Холебас (Греция) – 2

12. Марцин Василевски (Польша) – 2

13. Артем Милевский (Украина) – 2

14. Робин ван Перси (Голландия) – 2

15. Александр Кержаков (Россия) – 2

16. Робби Кин (Ирландия) – 2

17. Флоран Малуда (Франция) - 2

18. Кириакос Пападопулос (Греция) – 2

19. Саймон Кокс (Ирландия) – 2

20. Ола Тойвонен (Швеция) – 2

Ранее «Главред» сообщал, что не успела сборная Украины закончить свое выступление на Евро-2012, как Милевский с друзьями улетел отдыхать на Ибицу.

фото: УНИАН

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