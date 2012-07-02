Милевский назван одним из 20-ти худших игроков Евро-2012

{1-} По окончании Евро-2012 специалисты составляют символические сборные. После того, как была названа футбольная сборная из 23-х самых лучших игроков континента - десяти испанцев, четырех итальянцев и немцев, а также троих португальцев, шведа и англичанина – была оглашена двадцатка самых худших футболистов, в которую вошел украинец Милевский.
После каждого матча эксперты портала Goal.com ставили оценки игрокам от 1 до 5, после чего вывели средний рейтинг, сообщает «Террикон».
Топ-20 худших игроков Евро-2012
1. Костас Халкиас (Греция) – 1,5 балла
2. Стивен Уорд (Ирландия) – 1,5
3. Шей Гивен (Ирландия) – 1,5
4. Дариуш Дудка (Польша) – 2
5. Джон О’Ши (Ирландия) – 2
6. Кейт Эндрюс (Ирландия) – 2
7. Глен Уилан (Ирландия) – 2
8. Айден Макгиди (Ирландия) – 2
9. Костас Фортунис (Греция) - 2
10. Джон Хейтинга (Голландия) – 2
11. Хосе Холебас (Греция) – 2
12. Марцин Василевски (Польша) – 2
13. Артем Милевский (Украина) – 2
14. Робин ван Перси (Голландия) – 2
15. Александр Кержаков (Россия) – 2
16. Робби Кин (Ирландия) – 2
17. Флоран Малуда (Франция) - 2
18. Кириакос Пападопулос (Греция) – 2
19. Саймон Кокс (Ирландия) – 2
20. Ола Тойвонен (Швеция) – 2
Ранее «Главред» сообщал, что не успела сборная Украины закончить свое выступление на Евро-2012, как Милевский с друзьями улетел отдыхать на Ибицу.
фото: УНИАН
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