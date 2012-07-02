На Евро-2012 забили рекордно мало голов за последние 16 лет

Во время Евро-2012 был установлен самый низкий показатель результативности за последние 3 турнира. В 31 матче Еврочемпионата было забито 76 мячей, то есть средняя результативность турнира составила 2,45 гола за игру, сообщает «Советский спорт».

Только на Евро-1996 результативность оказалась еще ниже – 2,06 мяча за игру. Показатели следующих трех Евротурниров были выше: в 2000 году – 2,74; в 2004 году – 2,48; в 2008 году – 2,48.

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Однако, несмотря на невысокую результативность, в финальный матч Испания – Италия порадовал зрителей четырьмя голами.

Таким образом, победа Испании стала второй в истории крупной победой в финале чемпионата Европы. Первая была одержана ФРГ над СССР (3:0) в финале Евро-1972.

Ранее «Главред» сообщал, что «Золотую бутсу» Евро-2012 получил Фернандо Торрес, который забил 3 мяча и дал одну результативную передачу.

фото: УНИАН

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