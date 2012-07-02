Одесского КВНщика, погибшего под колесами "Мерседеса", похоронят в среду

{1-} В среду, 4 июня, на Таировском кладбище Одессы должны состояться похороны члена легендарной команды КВН «Одесские джентльмены» Владимира Супруна, который погиб 29 июня от травм, полученных в ДТП.

Об этом со ссылкой на Дмитрия Зубова, коллегу погибшего по КВН, сообщает Укринформ.

«В понедельник должна пройти судмедэкспертиза. Похороны состоятся на Таировском кладбище», - сказал Зубов.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 июня около 20.00 Супрун переходил улицу на регулируемом пешеходном переходе на разрешенный сигнал светофора. И был сбит белым автомобилем Mercedes SLK. КВНщик получил множественные травмы и скончался от черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью.

Позже в СМИ появились ФОТО молодой блондинки, которая была за рулем автомобиля с номерным знаком ВН 9090 ЕА. Сразу же после наезда на велосипедиста она пересела на заднее сидение своего автомобиля и стала куда-то звонить по мобильному телефону. Согласно источникам, виновница ДТП - некто Юлия Т.

В ГАИ Одессы фамилию виновницы ДТП со смертельным исходом пока не называют, однако уточняют, что ей грозит 8 лет тюрьмы.

фото: amik.ru, timer.od.ua

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