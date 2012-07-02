Гол Андрея Шевченко стал одним из лучших на Евро-2012

Первый гол форварда сборной Украины Андрея Шевченко в ворота Швеции в стартовом матче Евро-2012 вошел в Топ-9 лучших голов турнира.

{1-}

За гол Шевченка проголосовали 4,2% болельщиков на официальном сайте УЕФА. Таким образом, он занял седьмое место рейтинга. Андрей доказал, что не потерял своих бомбардирских качеств, сравняв счет через три минуты после того, как шведы вышли вперед.Шевченко вовремя выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота, сообщает ТСН.

Лучшим автором гола Евро-2012стал форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович. Его мяч в ворота сборной Франции набрал 39,9% голосов.

На втором месте – Хорди Альба, который отличился в финальном матче турнира против Италии - 17,2%.

Тройку лидеров замкнул сумасшедший гол Марио Балотелли в полуфинале Евро-2012 против Германии - 10,7%.

Лучшие голы Евро-2012 по версии болельщиков:

1. Златан Ибрагимович (Швеция – Франция – 2:0) – 39,9 % голосов

2. Хорди Альба (Испания – Италия – 4:0) – 17,2 %

3. Марио Балотелли (Германия – Италия – 1:2) – 10,7 %

4. Сами Хедира (Германия – Греция – 4:2) – 8,6 %

5. Даниель Уэлбек (Швеция – Англия – 2:3) – 7,3 %

6. Якуб Блащиковски (Польша – Россия – 1:1) – 6,6 %

7. Андрей Шевченко (Украина – Швеция – 2:1) – 4,2 %

8. Роман Павлюченко (Россия – Чехия – 4:1) – 3,8 %

9. Рафаэль ван дер Ваарт (Португалия – Нидерланды – 2:1) – 1,8 %

фото, видео: УНИАН, youtube.com

Новости по теме:

Евро-2012: Незасчитанный гол и последний день Украины



Шевченко уходит из сборной Украины



Шевченко уже не молодой, но очень хитрый – тренер сборной Франции

Названа символическая сборная Евро-2012









