ГПУ: Подвижек в «деле педофилов» нет, но депутаты там ни при чем

Следствием не доказано участие и отсутствуют доказательства для возбуждения уголовного дела против народных депутатов Сергея Терехина, Виктора Уколова и Руслана Богдана по нашумевшему «делу педофилов». Об этом, как сообщает корреспондент «Главреда», заявил на коллегии Генпрокуратуры в четверг заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Щеткин. По его словам, ранее по инициативе матери Елены Полюхович была проведена экспертиза с участием пострадавших детей вне стен экспертного учреждения. Однако необходимо, чтобы судебный медик сам посмотрел на детей, на что Полюхович ответила категорическим отказом, подчеркнул Щеткин. Экспертиза на основании медицинских документов породила еще больше вопросов к матери и детям, рассказал замгенпрокурора. Однако из-за отсутствия понимания между Полюхович и следователем подвижек в данном деле нет. Что касается судебных перспектив дела ректора-педофила (Василий Михайлов - ректор Киевской государственной академии водного транспорта, доктор технических наук, профессор. – Ред.), то по нему арестованы четверо граждан, из них двое – иностранцы. До конца августа оно будет передано в суд, заявил журналистам первый заместитель Генпрокурора Виктор Пшонка.