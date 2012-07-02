Абитуриенты жалуются на очереди и боятся Интернета

{1-}2 июля, для абитуриентов началась горячая пора. У них началась вступительная кампания, которая продлится до 31 июля, пишет «Сегодня».

Многие абитуриенты жалуются на очереди и родителей.

Так под Киевским национальным экономическим университетом очередь занимали с рассвета. Людмила с сестрой приехала из Белой Церкви (Киевская обл.) в пять утра.

«И были уже 57-ми в очереди, – говорит девушка. – Но когда открыли двери в 8 часов, никто не соблюдал очередь, гурьбой повалили в кабинеты приемных комиссий. Вот уже полдень, а сестра все еще стоит в очереди под кабинетом».

Вторит ей и папа абитуриента Александр: «А мы в семь утра были уже 108-ми. Думали за один день сразу в три вуза успеть подать документы, но тут хоть бы с одним управиться. Терпение уже явно на исходе! Сын сейчас в очереди стоит, а я на улице. Держим связь с ним по телефону, потом поменяемся местами».

В Национальном авиационном университете жаловались, что к ним пришло мало абитуриентов.

По словам одного из преподавателей в приемной комиссии, к восьми утра под дверью стояли около двухсот человек, но ждали намного больше. «Ведь в этом году на порядок больше выпускников школ, чем в прошлом (в нынешнем году ожидают около 400 тыс. абитуриентов, в 2011-м было 290 тыс. –ред.). – Наверное, все потому, что можно подавать документы сразу в пять вузов. Надеемся, что потом будет больше людей».

Многие абитуриенты жаловались на «группу поддержки» из родителей, бабушек и дедушек. «Они только ненужную массовку создают, потому и душно так в коридорах. Взрослые иногда начинают ругаться, чтобы никто не в свою очередь не влез, паникуют все ли документы взяли. Столько шуму от них! – рассказал Антон из Александрии (Кировоградская обл). «Я своих родителей оставил дома, сам справлюсь».

А вот под стенами Киевского политеха (НТКУ «КПИ») никому из абитуриентов ночевать не пришлось. «Когда начали пускать в приемные комиссии, под дверями стояли около десятка человек. Потом стали подтягиваться люди, но столпотворения нет, – сказал один из студентов-волонтеров. «Наверное, наконец люди поняли, что не стоит пытаться в первый день подать документы, есть же для этого еще целый месяц».

Некоторые студенты успели оббежать несколько вузов за один день (в этом году можно подавать в 5 вузов на 3 специальности в каждом).

Киевлянка Вероника уже успела оббежать несколько вузов. «С десяти утра была уже в национальном университете имени Шевченко, вот только что сдала документы в КПИ. –Думаю, забежать еще в один, а потом можно вещи собирать на моря».

В нынешнем году очень много абитуриентов проигнорировали электронную систему поступления на сайте ez.osvitavsim.org.ua. Многие отвечали, что просто не доверяют системе, ведь они были наслышанны, что в прошлом году она подвела.

«Традиционный способ надежней, мы приехали аж из Ровно поступать. А то вдруг я отправлю через Интренет заявку, а она не дойдет! — говорит Антон. - А когда стоял в приемной комиссии, то слышал, как работники вуза жаловались, что система «упала». Система действительно сбоила.

В Минобразовании такой факт сбоя системы подтвердили: «Первый раз наши специалисты очень быстро устранили неполадки, а вот второй раз — почти два часа налаживали. Уверены, что дальше она будет работать исправно. К слову, за первый день до трех часов дня через Интернет подали документы 2021 абитуриент» -сказали в министерстве.

Напомним, с 1 июля каждый абитуриент может подать документы в 5 вузов одновременно, на три специальности в каждом из них. Это значит, что нужно подготовить 15 пакетов документов. Вступительная компания -2012 станет еще сильнее испытанием для абитуриентов, ведь проходной балл подняли до 140.

фото: pstu.ru

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