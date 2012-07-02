Милиция умалчивает имя девушки, сбившей насмерть известного КВНщика

{1-}В Одессе возбуждено дело по факту гибели в ДТП известного КВНщика 43-летнего Владимира Супруна.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, пишет УНИАН.

По словам начальника пресс-службы Владимира Шаблиенко, «милиция пока не называет фамилии женщины-водителя, управлявшей 29 июня белым Mercedes SLK и сбившей на перекрестке велосипедиста. Однако с учетом резонансности этой трагедии общественность будет ознакомлена с подробностями ДТП, а также будут обнародованы фамилии».

По свидетельствам очевидцев аварии, велосипедист Супрун двигался на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе и был сбит белым Mercedes SLK. Вскоре после госпитализации Владимир Супрун скончался от полученных травм.

Свидетели также отмечают, что за рулем была молодая женщина, подъехав к светофору, машина резко снялась с места и поехала на красный свет.

Как сообщал ранее «Главред», 29 июня около 20.00 Владимир Супрун переходил улицу на регулируемом пешеходном переходе на разрешенный сигнал светофора. И был сбит белым автомобилем Mercedes SLK. КВНщик получил множественные травмы и скончался от черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью.

Позже в СМИ появились ФОТО молодой блондинки, которая была за рулем автомобиля с номерным знаком ВН 9090 ЕА. Сразу же после наезда на велосипедиста она пересела на заднее сидение своего автомобиля и стала куда-то звонить по мобильному телефону.

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В ГАИ Одессы фамилию виновницы ДТП со смертельным исходом пока не называют, однако уточняют, что ей грозит 8 лет тюрьмы.

фото: od-news.com

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