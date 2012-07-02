На Азовском побережье продолжается массовый мор рыбы

2 июля 2012, 21:20

На Азовском побережье из-за повышения температуры воздуха и морской воды происходит массовый выброс бычков.

По словам работницы одного из коммунальных предприятий Мариуполя, отдыхавшей на побережье, «берег усеян тоннами дохлой рыбы. Многие предприятия целыми автобусами эвакуируют людей из пансионатов, которые теперь стоят пустыми, как после Чернобыля».

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На официальном сайте Государственной Азовской морской экологической инспекции сказано, что ежегодно в весенне-летний период во время повышения температуры воздуха и морской воды можно наблюдать большое количество мертвой рыбы, выброшенной на берег. Экологи утверждают, что виной тому - снижение содержания растворенного в воде кислорода, что приводит к удушью донных видов рыб бассейна Азовского моря, поясняют экологи, передает «УНИАН»

Для предотвращения выброса мертвой рыбы на побережье Азовского моря организациям, имеющим разрешительные документы на осуществление рыбного промысла, разрешается проведение мелиоративного лова водных живых ресурсов. Цель лова - изъятие отдельных видов рыбы и других водных живых ресурсов для оптимизации количественного, качественного состава популяций, предупреждение гибели от явлений удушья, эпизоотий, улучшение состояния водных экосистем.

Ежегодно проводится комплекс мероприятий по устранению чрезвычайного положения, создаются мобильные группы, которые постоянно проводят гидрохимический контроль морской воды.

Специалисты экологической инспекции ежесуточно в летний период проводят контроль температурного, кислородного режимов морской воды и количества изъятых биоресурсов во время проведения мелиоративных мероприятий.

Напомним, в Запорожской области 23-24 июня в Азовском море был зафиксирован массовый мор рыбы.

Коммунальные службы приморских городов области собрали и утилизировали на побережье моря около 80 тонн мертвой рыбы.

Специалисты института Азовского моря считают причиной гибели рыбы снижение уровня кислорода в воде из-за жары.

Фото Ирины Левченко: faktorvremeny.wordpress.com ;видео: youtube.com 

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