Аршавин вернулся в «Арсенал»

{1-}Нападающий сборной России Андрей Аршавин вернулся из аренды в питерском «Зените» в расположение лондонского «Арсенала».

Как сказал глава пресс-службы питерского клуба Евгений Гусев, « у Андрея закончилась аренда, и он вернулся в клуб, которому принадлежит. Что касается дальнейших действий по выкупу трансфера Аршавина, то мы не комментируем трансферные слухи. Если будет что-то конкретное, мы сообщим», пишет Интерфакс.

Напомним, 31-летний футболист во второй половине минувшего сезона провел за «Зенит» 11 матчей и забил три гола.

Как ранее писал Главред, заместитель главы правления «Газпрома» Валерий Голубев предложить выслать капитана сборной Андрея Аршавина из России.

«Разве может гражданин России так относиться к чести своей страны», - заявил Голубев, комментируя фразу Аршавина: «Если мы не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы», которая прозвучала в разговоре с болельщиками сразу после матча в холле варшавской гостиницы.

Напомним, в последнем матче группового этапа Евро-2012 сборная России проиграла Греции со счетом 0:1 и вылетела из турнира, хотя перед началом Евро-2012 и особенно после стартового матча с чехами, сборную России безоговорочно называли фаворитом группы А.

Как сообщалось, после поражения сборной России от греков многие российские СМИ вышли с критическими статьями о команде, но дальше всех пошла газета «Московский комсомолец», которая выпустила номер с передовицей: «Уроды!!!».

фото: arsenal.taba.ru

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