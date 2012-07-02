Археологи нашли еще одно подтверждение даты конца света

2 июля 2012, 22:25

Археологи нашли второе подтверждение грядущего конца света. На такую мысль их натолкнула резьба, обнаруженная на каменной лестнице в Ла-Корона, Гватемала, еще в апреле текущего года.

В ней идет речь о том, что конец света случится 21 декабря 2012 года, когда закончится цикл из 5125 лет с начала Большого Календаря Майя, сообщает El Tiempo.

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По рассказам американских ученых, занимавшиеся расшифровкой 1300-летних камней, испещренных иероглифами, календарь был вырезан в честь визита в Ла-Корона короля майя по имени Юкнум Ичаак Кахк Калакмул из города Калакмуль в 696 году нашей эры, всего через несколько месяцев после поражения, которое он потерпел от своего конкурента Тикаля.

Ученые ранее полагали, что Калакмул погиб в битве, однако теперь выясняется, что он выжил и стал наносить визиты союзникам, чтобы подбодрить их, пишет Infox.ru.

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Большая часть древней надписи, рассказывает о политической истории и охватывает промежуток около 200 лет, однако все же есть в ней и упоминание и "конца" - в пассаже о возвращении некоего великого короля. По-видимому, чтобы отвлечь внимание от своего поражения, Калакмул сослался на цикл времени, заканчивающийся в 2012 году.

По словам директора центра Мезоамерики в Техасском университете в Остине Дэвида Стюарта, это было время больших политических потрясений в мире майя, и царь был вынужден ссылаться на больший цикл времени, который должен закончиться в 2012 году", - сказал руководитель раскопок.

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"Во времена кризиса древние майя использовали свой календарь, чтобы способствовать преемственности и стабильности, а не предсказать апокалипсис", - подтвердил археолог Кануто Барриентос из Университета дель Валье-де-Гватемала.

Потомки майя не принимают апокалиптические идеи, которые так сильно рекламируют в западном мире. По их словам, скорее дата 21 декабря 2012 года относится не к концу, а к началу новой эры.

Такого же мнения придерживается и правительство Гватемалы: в конце июня вице-президент Гватемалы Роксана Балдетти объявила, что на дату конца света в ее стране намечен большой праздник по случаю прихода новой эры майя, передает Televisión del Sur.

 "Мы хотим, чтобы об этом событии узнали во всем мире, и ждем, что к нам приедут люди из разных стран, чтобы разделить с гватемальцами начало новой эры", - заявила президент.

Дату конца света встретят в Гватемале с музыкой, гуляньями и банкетами - вечеринка, целью которой будет "напомнить всему миру, что именно эта страна является колыбелью культуры майя".

По материалам Newsru.com 

фото: dailymail.co.uk

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