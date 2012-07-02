Электронная система не выдержала первого «вступительного» дня

{1-}2 июля, в Украине стартовала вступительная кампания. И как показывают результаты, в первый приемный день электронная вступительная система не выдержала нагрузки, сообщает ТСН.
Новация Минобразования заработала в понедельник в ноль часов ноль минут. Здесь собирают, обрабатывают и хранят данные об образовании. Доступ к ней имеют все без исключения вузы страны.
Как сообщали СМИ, система "подвисла с самого утра".
Несмотря на то, что к обеду уже все заработало, некоторые специалисты поговаривают о полном провале новации.
Директор центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук заявил: "Такие системы не запускают без предварительной многомесячной пробации. Технические возможности многих университетов достаточно сомнительные", - сказал он.
Это рискует повести за собой путаницу и даже потерю многих данных.
Но, это не единственное новшество для абитуриентов. Количество льготников теперь не должен превысить 25% мест госзаказа. А проходные баллы на некоторые специальности подскочили из 120 до 140. Зато теперь их можно себе повысить за счет посещения подготовительных курсов.
Напомним, что вступительная кампания будет проходить до 31 июля. С 1 июля каждый абитуриент может подать документы в 5 вузов одновременно, на три специальности в каждом из них. Это значит, что нужно подготовить 15 пакетов документов.
фото: pstu.ru
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