Электронная система не выдержала первого «вступительного» дня

{1-}2 июля, в Украине стартовала вступительная кампания. И как показывают результаты, в первый приемный день электронная вступительная система не выдержала нагрузки, сообщает ТСН.

Новация Минобразования заработала в понедельник в ноль часов ноль минут. Здесь собирают, обрабатывают и хранят данные об образовании. Доступ к ней имеют все без исключения вузы страны.

Как сообщали СМИ, система "подвисла с самого утра".

Несмотря на то, что к обеду уже все заработало, некоторые специалисты поговаривают о полном провале новации.

Директор центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук заявил: "Такие системы не запускают без предварительной многомесячной пробации. Технические возможности многих университетов достаточно сомнительные", - сказал он.

Это рискует повести за собой путаницу и даже потерю многих данных.

Но, это не единственное новшество для абитуриентов. Количество льготников теперь не должен превысить 25% мест госзаказа. А проходные баллы на некоторые специальности подскочили из 120 до 140. Зато теперь их можно себе повысить за счет посещения подготовительных курсов.

Напомним, что вступительная кампания будет проходить до 31 июля. С 1 июля каждый абитуриент может подать документы в 5 вузов одновременно, на три специальности в каждом из них. Это значит, что нужно подготовить 15 пакетов документов.

фото: pstu.ru

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