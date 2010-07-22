В пятницу будет жарко и местами дождливо

23 июля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +34...+36 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, местами град, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +28...+33 градуса. В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +18...+23 градуса. В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +31...+33 градуса. В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +28...+30 градусов. В Сваляве ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +30...+35 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +31...+36 градусов. На юге Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +29...+34 градуса. В Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +23...+25 градусов, днем +28...+30 градусов. 22 июля температура воды в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов, в Днепре возле Киева +28 градусов.