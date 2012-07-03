В Полтаве поезд отрезал голову пенсионеру

{1-} В Полтаве 78-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством. Он положил голову на ж/д путь и его переехал поезд. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как оказалось, пожилой человек давно пытался совершить самоубийство и готовился к смерти: он лег рядом с рельсами, подложив под голову газету, передаёт УНН.

В результате наезда поездом мужчине отрезало голову.

Напомним, 4 апреля перед парламентом Греции в Афинах 77-летний пенсионер совершил самоубийство, прокричав перед этим, что больше не может терпеть неподъемные долги. В кармане пальто у него нашли предсмертную записку, в которой он возложил ответственность за случившееся на власти страны.

«Правительство лишило меня всякой надежды на выживание и не оставило шансов добиться справедливости. У меня нет другого выбора, кроме как с достоинством принять смерть, прежде чем я буду вынужден побираться на помойках» - сказано в записке.

Ранее Главред также сообщал, что 26 июня в Киеве на станции метро «Дарница» под колесами поезда погиб мужчина. В частности, поезд во время движения не полностью въехал в пределы станции и остановился. Машинист не открывал дверь несколько минут, после чего пассажиры, которые были в задних вагонах, были вынуждены перейти через все вагоны, чтобы попасть на платформу и оставить поезд.

Как сообщил дежурный сотрудник милиции, по предварительным данным, машинист увидел, как из-под платформы вылез мужчина и бросился под колеса.

Фото: uz.gov.ua

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