{1-} В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,4, вызвав сотрясение небоскребов в Токио и отмену нескольких рейсов скоростных поездов.

Эпицентр находился на глубине 100 км в Токийском заливе, передает «Русская служба ВВС»

По сообщениям японских спасательных служб, угрозы цунами из-за подземных толчков нет.

Сведения о серьезных разрушениях и пострадавших также отсутствуют. Япония расположена в крайне сейсмоопасной зоне, и инфраструктура страны приспособлена к таким условиям.

Напомним, одним из самых разрушительных сейсмических катаклизмов в истории Японии было токийское землетрясение 1923 года, когда погибли 142 тыс человек.

Как ранее писал Главред, 24 июня землетрясение магнитудой 5,7, повлекшее гибель двух человек, произошло на юго-западе Китая. Еще около ста человек получили ранения.

По данным государственного сейсмологического управления, подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован на границе провинций Юньнань и Сычуань в 15:59 по местному времени (11:59 по Киеву).

Сообщения о погибших и пострадавших поступили из области Нинлан провинции Юньанань. Уезд Нинлан относится к городскому округу Лицзян, популярному туристическому району Китая. Эпицентр землетрясения удален от центра популярного среди туристов города Лицзян на 93 километра.

Напомним, в марте 2011 года на юге Китая произошло землетрясение магнитудой до 5,8. Тогда погибли не менее 24 человек и несколько сотен строений были разрушены.

фото: lastampa.it

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