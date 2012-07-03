Сборная Испании чуть не забыла в Украине кубок Европы

Сборная Испании, победившая на Евро-2012, едва не забыла в Киеве свой выигранный кубок. Уже в самолете игроки «Красной фурии» заметили, что кубок Евро-2012 где-то запропастился . Пропажу обнаружил один из менеджеров команды - в автобусе, на котором приехала команда.

Сборная Испании после матча в гостиницу вернулась лишь на рассвете. Чемпионы выходили из автобуса с полиэтиленовыми пакетами в руках. Фанатов и журналистов игнорировали, устали, но были довольными.

Только титулованный голкипер Икер Касильяс заметил в толпе маленького украинского фаната и бросил ему свою кофту, в которой играл в финале. Теперь восьмилетнему Димке будет чем похвастать в школе перед одноклассниками.

Желанный кубок поручили нести женщине. Никто из чемпионов почти не обращал внимания на свой восьмикилограммовый трофей.

Утром футболисты кубок тоже игнорировали. Из гостиницы его вынесла та же женщина. Мужчины держались в стороне. Теперь испанцы с удовольствием раздавали автографы фанатам, фотографировались. В аэропорт не торопились. Кортеж с игроками отправился на аэродром в полдень.

Самолет футболистов ожидал у выхода из терминала. Однако автобус с двукратными чемпионами Европы на аэродром не пустили. Футболистам пришлось пройти таможенные процедуры. Женщина, отвечавшая за кубок, зашла в самолет без трофея. Чаша осталась в автобусе.

Пропажу заметили только после того, как сборная в полном составе - тренеры, массажисты и администраторы, - сели в самолет. В автобус за трофеем пришлось возвращаться одному из помощников тренера, сообщает ТСН.

Спустя несколько минут самолет с чемпионами улетел в Мадрид. Там их ожидал король и сходящие с ума от счастья фанаты.

Ранее «Главред» сообщал, что игроки сборная Испании также получили «Золотую бутсу», звание лучшего игрока Евро-2012, а 10 человек вошли в символическую сборную.

Фото: youtube.com, видео: prosport.tsn.ua

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