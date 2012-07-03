Учёные показали, как погибнет Земля

{1-} Американским астрономам, при помощи телескопа Hubble, удалось увидеть космический катаклизм, подобный тому, который однажды может уничтожить планету Земля, пишет The Daily Mail.

Ученые смогли понаблюдать, как вспышка на звезде приводит к тому, что с поверхности планеты начинает в буквальном смысле «сдувать» атмосферу.

По словам ученых, планета HD 189733b, за которой и проводились наблюдения, имела синее небо, однако на этом ее сходство с Землей заканчивалось.



Являясь огромным газовым гигантом, она скорее похожа на Юпитер, и при этом находится очень близко к своей звезде, всего в 1/30 расстояния от Земли до Солнца, из-за чего климат планеты раскаляется до тысячи градусов по Цельсию, а верхний слой атмосферы постоянно подвергается сильному воздействию ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

Все это делает HD 189733b идеальным кандидатом для изучения влияния звезды на атмосферу планеты.

Исследования данной экзопланеты, действительно, ведутся довольно давно, однако лишь в 2011 году ученым удалось запечатлеть резкое изменение – столб газа, сдуваемый с планеты со скоростью не менее 1000 тонн в секунду.

При этом, как утверждают астрономы, несмотря на высокую температуру на планете, атмосфера не на столько раскалена, чтобы испаряться в таких количествах.

«Мы не просто подтвердили, что атмосферы некоторых планет испаряются, мы наблюдали, как со временем меняются физические условия в испаряющейся атмосфере. Никто такого раньше не делал», – объяснил астроном Ален Ален Лекавельер де Этанг, под руководством которого проходили исследования.

По всей видимости, мощное испарение было вызвано интенсивным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением звезды, вблизи которой вращается HD 189733b, – оно приблизительно в 20 раз превышает солнечное.

Так, буквально за несколько часов до начала испарения атмосферы экзопланеты на звезде была зафиксирована сильная вспышка, от чего та стала в 4 раза ярче.

«Это была самая яркая рентгеновская вспышка с HD 189733A, которую нам удалось наблюдать на сегодняшний день, весьма вероятно, что именно эта вспышка спровоцировала испарения на планете, запечатленные через несколько часов Hubble», – рассказал астроном Питер Уитли из Университета Уорвика.

Аналогичные процессы, хотя и менее интенсивные, происходят и в земной атмосфере, отмечают ученые. Таким образом, недавние открытия позволяют всерьез рассматривать сценарий гибели человечества от вспышки на солнце.

Ранее Главред также сообщал, что специалисты НАСА пришли к выводу, что наш Млечный Путь неизбежно врежется в соседнюю Туманность Андромеды. После вселенской катастрофы обе галактики прекратят существование. Точнее, соединятся и образуют одну — новую. Правда, до этого момента осталось еще несколько миллиардов лет.

фото, видео: nasa.gov,youtube.com

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