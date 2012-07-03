В России официально признали: в аварии SuperJet 100 виноваты экипаж и атлас

Расследование катастрофы российского лайнера Sukhoi SuperJet 100, который потерпел крушение 9 мая в Индонезии, фактически завершено. Коллеги погибших летчиков убеждены, что к трагедии привели несовершенства российского атласа, которым пользовался экипаж самолета. А Минтранс России фактически признал, что в столкновении SSJ-100 с горой виноваты сами пилоты.

Вслед за Национальной комиссией по безопасности на транспорте Индонезии Минтранс РФ разослал главам авиакомпаний информационное сообщение, в котором, прямо не называя причин катастрофы Sukhoi SuperJet, фактически признал, что трагедия произошла из-за ошибки экипажа. В документе отмечается, что за последние несколько лет в результате «столкновения с землей в контролируемом полете» разбились несколько российских самолетов и вертолетов , сообщает «Коммерсантъ».

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В министерстве уверены, что эти катастрофы произошли из-за ошибок летчиков, которые совершали полеты в опасной близости от препятствий, но при этом игнорировали сигналы предупредительных бортовых систем. К крушениям были косвенно причастны и диспетчеры, которые выдавали пилотам «разрешения на снижение в горной местности при отсутствии точного представления о фактическом местонахождении воздушного судна». Летчикам Минтранс предписал строго соблюдать навигационные требования, особенно при полетах в горной местности. Руководителей авиакомпаний транспортное ведомство обязало проверить подготовку пилотов.

Из текста письма Минтранса издание делает вывод, что в качестве причины крушения российского лайнера в Индонезии будет названа ошибка пилотов, проигнорировавших требование о безопасной высоте полета в горах. Во время демонстрационного полета 9 мая это требование действительно было нарушено, однако коллеги погибшего командира экипажа SSJ-100 Александра Яблонцева утверждают, что его решение о снижении не было опасным маневром.

Ранее «Главред» сообщал, что при крушении Sukhoi SuperJet погибли 45 человек. А последними словами пилота Александра Яблонцева было: «Господи, что это!?», когда он увидел стремительно приближающийся склон горы Салак.

фото:mk.ru

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