В ДТП на Виннитчине погибли трое человек, еще семеро – ранены

{1-} В ночь на вторник, 3 июля, в Винницкой области произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли трое человек, в том числе 4-летний ребенок. Еще 7 человек получили ранения.

В аварии разбились 3 автомобиля. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

«В 3.50 возле села Озеро Немировского района на автодороге Тернополь - Кировоград результате столкновения трех легковых автомобилей погибли 3 человека, в том числе ребенок (2009 г.р.), и 7, в том числе 5 детей (2000-2006 г.р.), с травмами разных степеней тяжести госпитализированы», – говорится в сообщении спасателей.

На месте происшествия работала оперативная группа Теруправления МЧС в Винницкой области.

Ранее «Главред» сообщал, что в Золочеве Львовской области произошла авария, в которой погиб ребенок 4 лет и пострадали еще 6 человек, в том числе 3 детей. Водитель «Шкоды Октавии А5» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Додж Рам Ван».

Новости по теме:

На Львовщине в ДТП погиб ребенок и пострадали 6 человек

На Буковине хлебовозка задавила двухлетнего детдомовца

ДТП на Харьковщине: погибли 7-месячный младенец и его отец

ДТП в Крыму: россиянин убил троих человек и двоих отправил в больницу