Скандалистки из Pussy Riot снова выступили со стихами «Путин за*сал»

Девушки-панки из скандального коллектива Pussy Riot, которым удалось сохранить инкогнито после «панк-молебна» в храме Христа Спасителя и избежать ареста, выступили на московском концерте группы Faith No More со стихами о том, что «Путин за*сал!».

В середине выступления американцев пять девушек поднялись на сцену с зажженными файерами и прочли стихи «антипутинского» содержания, сообщает NEWSru.

{1-}

«Бунт России! Мы существуем! Бунт России! Путин за*сал! Наше имя - Pussy Riot. Президент Путин за*сал, бросил нашил сестер в тюрьму!» - прокричали активистки со сцены под аплодисменты части зала. Примерно половина зрителей при этом свистом выразила недовольство присутствием скандальных активисток на сцене.

Затем Pussy Riot растянули баннер, на котором белыми буквами на черном фоне значилось место и дата очередного заседания суда по делу трех участниц коллектива, четвертый месяц находящихся в СИЗО.

«Мы объявляем аборт системе!» - прокричали активистки и зажгли новую порцию файеров. Охрана концертного зала в происходящее не вмешивалась.

После этого Faith No More вновь поднялись на сцену и исполнили композицию We Care a Lot («Нам не все равно»). При этом солист группы Майк Паттон выступал в желто-зеленой балаклаве и футболке с изображением Pussy Riot.

Ранее «Главред» сообщал, что январе 2012 года Федеральная служба охраны задержала 8 активисток Pussy Riot после того, как они устроили спонтанный концерт на лобном месте Красной площади. Активисток задержали после того, как они первый раз исполнили песню «Путин засс…л».

фото, видео: youtube.com

Новости по теме:

Опубликовано настоящее видео панк-молебна Pussy Riot и их сравнения с Христом

Священник РПЦ обрел контакт со Всевышним: Бог осуждает Pussy Riot

Арест участниц Pussy Riot продлен еще на месяц

Арестованная участница Pussy Riot объявила голодовку: сокамерницы довели

Amnesty International признала Pussy Riot узниками совести

Московская полиция задержала группу, спевшую «Срань господня»

Российская панк-группа в храме Христа Спасителя спела песню «Срань господня»

В Москве повязали панк-группу за песню «Путин засс…л» (ФОТО)