Скандалистки из Pussy Riot снова выступили со стихами «Путин за*сал»

3 июля 2012, 11:22

Девушки-панки из скандального коллектива Pussy Riot, которым удалось сохранить инкогнито после «панк-молебна» в храме Христа Спасителя и избежать ареста, выступили на московском концерте группы Faith No More со стихами о том, что «Путин за*сал!».

В середине выступления американцев пять девушек поднялись на сцену с зажженными файерами и прочли стихи «антипутинского» содержания, сообщает NEWSru.

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«Бунт России! Мы существуем! Бунт России! Путин за*сал! Наше имя - Pussy Riot. Президент Путин за*сал, бросил нашил сестер в тюрьму!» - прокричали активистки со сцены под аплодисменты части зала. Примерно половина зрителей при этом свистом выразила недовольство присутствием скандальных активисток на сцене.

Затем Pussy Riot растянули баннер, на котором белыми буквами на черном фоне значилось место и дата очередного заседания суда по делу трех участниц коллектива, четвертый месяц находящихся в СИЗО.

«Мы объявляем аборт системе!» - прокричали активистки и зажгли новую порцию файеров. Охрана концертного зала в происходящее не вмешивалась.

 После этого Faith No More вновь поднялись на сцену и исполнили композицию We Care a Lot («Нам не все равно»). При этом солист группы Майк Паттон выступал в желто-зеленой балаклаве и футболке с изображением Pussy Riot.
Ранее «Главред» сообщал, что январе 2012 года Федеральная служба охраны задержала 8 активисток Pussy Riot после того, как они устроили спонтанный концерт на лобном месте Красной площади. Активисток задержали после того, как они первый раз исполнили песню «Путин засс…л».

фото, видео: youtube.com

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