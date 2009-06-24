Тест на винахідливість. Чи можливо обійти нинішню систему вступу до вузів

Пригадуєте, коли тільки почали говорити про введення незалежного тестування, тодішній міністр освіти та науки Станіслав Ніколаєнко наголошував, що одна з причин реформування освіти – можливо, й найголов-ніша – боротьба з корупцією. Більше того, після закінчення вступної кампанії 2007 року Президент України Віктор Ющенко дозволив собі сказати, що за рівнем корупції вузи наблизилися до судової системи, а викорінити це явище можна тільки запровадивши систему незалежного тестування. Щоправда, нинішній міністр Іван Вакарчук уже не говорить про тестування як аргумент у боротьбі саме з корупцією. Без пільг Останні соцопитування свідчать, що тестування все-таки стало ефективним способом боротьби з хабарництвом під час вступу до інститутів та університетів – минулого року кількість корупційних схем значно зменшилася. Сьогодні лише 8% випускників шкіл вважають процедуру вступу до вузів корумпованою. Звичайно, у Центрі незалежного оцінювання знань такими результатами не зовсім задоволені. Там кажуть, що процедуру тестування слід удосконалити. Тим більше, що вчителі зізнаються: хабарі їм нині пропонують значно частіше. За інформацією Громадської мережі «ОПОРА», нині можна говорити про доволі прозорий конкурс – абітурієнт лише надає свій сертифікат, особисто з викладачами вузу він не спілкується. Хоча так було і минулого року. Тоді спостерігачі за вступною кампанією з’ясували, що кожен четвертий абітурієнт вступав або за особливими умовами, або з певними пільгами. Деякі примудрялися подавати навіть підроблені довідки про інвалідність. Цього року правила прийому стали жорсткішими. «Хоча припускаємо, що корупція можлива у разі змови по вертикалі», – кажуть у громадській організації. Тобто за умов прямих домовленостей з керівництвом вузу. Так, минулого року було дуже багато зловживань, пов’язаних зі вступом пільговиків – на деякі спеціальності кількість зарахованих поза конкурсом становила 70% від загальної кількості місць держзамовлення. Цього року Міносвіти пішло іншим шляхом – скасувало всі пільги для вступників, окрім категорій, визначених постановами уряду або законами. До них належать діти з особливими потребами, діти-сироти віком від 18 до 23 років, діти загиблих шахтарів та військовослужбовців, «чорнобильці». Однак останнім доведеться пройти ще й співбесіду. Призери ж Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів-захистів учнів Малої академії наук зараховуватимуться за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів – не нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня. А ось для медалістів та володарів спеціальних грамот за успіхи у навчанні пільги не передбачені. Але не слід забувати про творчі конкурси. Вони існують для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців із мистецтва, архітектури, фізичної культури, журналістики. Цікаво, що в деяких вузах творчі конкурси – профільні, отже, їх результати можуть суттєво вплинути на ситуацію, навіть якщо бали у сертифікаті не досить високі. Наприклад, на сайті Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка є інформація про виконання наказу МОН стосовно змін до умов прийому, а саме до творчого випробування (творчого конкурсу) на бакалаврський напрям «Журналістика» – «Абітурієнти, що вступають на бакалаврський напрям “Журналістика”, додатково складають іспит “творчий конкурс”, який є профільним для спеціальності “Журналістика”. У випадку отримання за цей іспит оцінки “відмінно” абітурієнт зараховується до Інституту журналістики поза конкурсом». Цікавий поворот подій, чи не так? А далі йдеться ще й про таке: «Особи, нагороджені після закінчення середньої загальноосвітньої школи чи ліцею золотою (срібною) медаллю, а також ті, хто закінчив вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та професійні навчально-виховні заклади з відзнакою на базі основної школи (неповна загальна середня освіта), спочатку проходять співбесіду. У разі позитивного рішення комісії вони зараховуються до Інституту журналістики поза конкурсом. Існує бюджетна та контрактна форми навчання». Шукаємо вихід Що ж робити непільговикам? Будь-який освітянин, який свято (хотілось би сподіватися, що такі ще є) вірить у силу знань, скаже: звичайно, подавати свої сертифікати для участі у конкурсі. Але пам’ятаєте про двері, які відчиняються за певних умов? «Главред» спробував дізнатися про певні хитрощі, до яких вдаються абітурієнти під час вступу у вузи. Звичайно, з анонімних джерел. Але одразу варто сказати про те, що без згоди та доброї волі найвищого керівництва навчального закладу жодному з подібних планів справдитися не судилося. Пригадуєте, як було ще кілька років тому: навіть якщо дитина мала хороші знання, батьки все одно намагалися підстрахуватися – домовитись та заплатити задля впевненості, аби ніхто абітурієнта «не завалив». Що змінилося з того часу? Та практично нічого – батьки так само шукають «виходи», а викладачі «сприяють». Хоча варто зазначити, що це, насправді, ведмежа послуга – викидання грошей на вітер: розумний та здібний вчорашній школяр уже проявив себе під час тестування. Наступний сценарій уже не з минулого, а з 2009 року. Припустімо, за результатами тестування абітурієнт набрав невелику кількість балів – трохи більше 124, але хоче навчатися в іменитому вузі на престижному факультеті. Зрозуміло, конкурс він навряд чи витримає. Тож батьки намагаються знайти підхід до керівництва університету чи інституту. У результаті подібних «домовленостей» випуск- ник школи подає документи для вступу на непрестижний факультет, стає студентом, навчається перший рік, а потім переводиться на той факультет, про який мріяв. Єдина умова: наявність вільних місць. Адже за умовами ліцензування будь-якого вузу, набір на кожну окрему спеціальність не може перевищувати певну кількість місць. Але за рік відбуваються зміни – деякі студенти відмовляються від навчання з певних особистих причин, когось виключають за погані оцінки. За цією ж схемою вуз може прийняти у свої стіни колишнього шкільного трієчника з іншого навчального закладу. Теоретично можна припустити, що юридичний факультет будь-якого приватного вузу може стати першою сходинкою до отримання диплома одного з найпрестижніших університетів країни. Варіант третій – абітурієнта можуть зарахувати до вузу таємно від Міністерства освіти. Тобто за двома наказами: один із них, де прізвища такого студента немає, йде у міністерство, інший, із вписаним прізвищем, залишається в університеті. Потім цього студента «засвічують». Можливо, як такого, що перевівся з іншого вузу. Щоправда, подібна схема діє не в державних вузах, а лише у приватних. Але і для них вона більш ніж ризикована. По-перше, Міністерство освіти нещодавно позбавило ліцензій ті вузи, які минулого року порушили правила прийому. Більше того – список «грішників» уже потрапив до Генеральної Прокуратури України. По-друге, освітні послуги – це бізнес, який за умов кризи може вважатися одним із найпривабливіших, тож закривати його ніхто не бажає. Як правило, українські абітурієнти не просто хочуть вступити до вузу на престижну спеціальність, більшість із них прагне вчитися на бюджеті. Тому не варто виключати можливість такого переводу. Проте частіше таке трапляється на межі бакалавр-магістр, адже дані про кількість контрактників відомі у Міністерстві освіти, тож аби зважитися на такі рокіровки, мають бути більш ніж вагомі підстави, наприклад, смерть людини, яка сплачувала за навчання. Хай там як – а це теж варіант, четвертий і, можливо, не останній. Розповідаючи про всі ці варіанти, ми свідомо не згадували назв вузів та конкретних імен, адже в жодному разі не хочемо (і не можемо) говорити про масовість таких явищ. Однак усе-таки вважаємо доцільним наголосити, що в українській системі освіти все ще не можуть, хоч як прикро, звикнути до життя без хабарів. {4-}Володимир Полохало голова комітету ВР з питань науки та освіти Якщо парламент не ухвалить закону про запровадження системи незалежного зовнішнього оцінювання і встановлення відповідальності за порушення процедури (хоча порушення процедури – дуже широке поняття, яке включає розголошення конфіденційності текстів), у державі, де рівень корупції загалом дуже високий, навіть тестування не здатне унеможливити існування вищої корупції. На жаль, сьогодні у нас це явище сприймається як норма, якщо хочете, як певна суспільна цінність. І лише одну сферу життя не можна абсолютно очистити від корупції. Незалежне оцінювання знань – це лише один з інструментів боротьби з корупцією. Але це не головний мотив його впровадження. Важливо інше – запровадити рівний доступ до якісної вищої освіти. {3-}В’ячеслав Брюховецький почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Якщо ми ставимо за мету боротися лише з корупцією, забуваючи про все інше, то заженемо вищу школу у глухий кут. Уже сьогодні починають вимальовуватися певні корупційні схеми. Чого варті слова наших освітніх достойників про те, що треба відмовитися від великої кількості пільговиків. Але ж нині у списку 26 категорій! Виходить, що сьогодні талановиті діти не можуть вступити лише через те, що пільговики йдуть поза всякими критеріями, університети мусять їх зараховувати у свої лави. {1-}Ярослав Болюбаш директор Департаменту вищої освіти при МОН України Випускник технікуму може вступити до вищого навчального закладу без сертифіката, але за спеціальністю, яку він уже отримав у технікумі. Його зараховують відразу на другий чи третій курс. Тобто йдеться про скорочену програму. Більше того, цього року ми запланували 15 тисяч місць у вузах, аби можна було сформувати спеціальні групи з таких студентів, а не долучати їх до академічних груп, які навчаються з першого курсу. {2-}Станіслав Нiколаєнко екс-міністр освіти та науки Думаю, впровадження незалежного тестування зменшило корупцію як мінімум у десять разів. Тобто корупційний ступінь був від двох до п’яти мільярдів гривень, нині ж ці цифри можна розділити на десять. Якщо ж ми хочемо викорінити корупцію, потрібно вдатися до комплексних дій, наприклад, збільшити зарплату викладачам у три–п’ять разів та подолати морально-психологічні моменти, пов’язані з хабарництвом. Цього року вступає до вузу мій молодший син Микола. Я нікому не телефоную, ні з ким не зв’язуюсь, бо знаю: він – підготовлений.