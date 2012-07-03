В Черниговской области разбился самолёт

{1-} 2 июля в Носовском районе Черниговской области разбился самолёт EuroStar SL, который рухнул в поле возле села Жовтень. В результате падения самолета госпитализированы пилот и пассажир.

Об этом сообщил представитель пресс-службы управления МЧС в области.

По его словам, двухместный легкомоторный самолет упал около 20:30 во время выполнения полета на открытой территории возле села. В результате падения 44-летний пилот самолета Александр Головач (житель Броваров Киевской области) и 31-летний пассажир Андрей Самокиш (житель Носовки Черниговской области) получили травмы и были доставлены в реанимационное отделение Носовской центральной районной больницы.

Предварительная причина падения самолета – отказ двигателя. Самолет получил механические повреждения фюзеляжа и крыльев.

По предварительным данным врачей, пилот получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и открытый перелом ноги, а пассажир самолета – переломы рук и ног.

Состояние потерпевших стабильное.

Ранее Главред также сообщал, что сразу два авиапроисшествия с российскими самолетами произошли в небе над Москвой и Карагандой в минувшее воскресенье, 1 июля.

В московском аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург Домодедово - Пулково. А летевший из таджикского Худжанда в Екатеринбург Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в воскресенье утром вынужден был приземлиться в аэропорту казахского города Караганда из-за отказа системы кондиционирования.

У пассажирского Ан-148 днем 1 июля после взлета сработала сигнализация об отказе правого двигателя. Поскольку лайнер находился в пределах столичной воздушной зоны, было принято решение о вынужденной посадке в "Шереметьево". Во время посадки никто не пострадал.

А летевший из Таджикистана в Екатеринбург Airbus-320 приземлился в Казахстане в 09:01 по местному времени. На борту самолета находились 170 человек, в том числе семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. После того как все пассажиры лайнера прошли таможенную процедуру, их разместили в гостиницах аэропорта и города Караганды. В 21:48 люди были отправлены к месту назначения другим самолетом Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевшем на смену аварийному.

Фото: mns.gov.ua

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