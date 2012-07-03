{1-} Футболист Андрей Воронин может передумать уходить из сборной Украины. Об этом в эфире программы “Наше Євро” на Первом Национальном заявил экс-игрок сборной Украины Владислав Ващук.
Ведущий программы Андрей Столярчук начал говорить о том, что Шевченко и Воронин покинули сборную и что нас ждет после их ухода.
На что экс-игрок сборной Украины ответил, что вчера разговаривал с Ворониным и тот ему сказал, что может передумать и продолжить выступать за национальную сборную Украины, передаёт Время Футбола.
Напомним, нападающий сборной Украины по футболу Андрей Воронин после досадного проигрыша англичанам 0:1 заявил, что покидает сборную.
«Я покидаю сборную. Это решение я принял заблаговременно. Я решил сосредоточиться на клубной карьере. Я не такой молодой, чтобы совмещать», заявил он.
На вопрос, вернется ли он в московское «Динамо» после Евро, Воронин ответил: «Хочу получить отпуск на две недели. Потом видно будет. На данный момент ситуация такова: у меня контракт с «Динамо»».
Как ранее сообщал Главред, о завершениии карьеры в сборной также заявил форвард киевского «Динамо» Андрей Шевченко.
фото: sportlive.pp.ua
Новости по теме:
В тренерском штабе Блохина после Евро-2012 возникли проблемы
Блохин рассказал, что мог покинуть сборную Украины
Воронин уходит из сборной Украины