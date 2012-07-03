Убийца Оксаны Макар сожалеет, что не убил и сообщника

{1-} В вторник, 3 июля, в Цeнтpaльнoм paйcyдe Николаева продолжилось слушание дела об Убийстве Оксаны Макар, во время которого главный подозреваемый в убийстве девушки - Евгений Краснощек заявил, что убил бы и подельника - Артема Погосяна.

Об этом во время перерыва рассказали мать убитой девушки Татьяна Суровицкая и ее адвокаты Николай Катеринчук и Виктор Василюк, сообщают «Новости N».

По словам адвокатов, Краснощек не раскаивается в содеянном преступлении. Более того, в произошедшем он обвиняет собственную мать и мать Оксаны. Однако аргументировать, в чем конкретно виноваты женщины, подсудимый отказался.

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Ранее данные показания двух других подсудимых, Погосяна и Присяжнюка, Евгений Краснощек отрицает. Так, он заявил, что не душил Оксану проводом и не поджигал ее. А о том, кто же поджог девушку, предпочел умолчать, сказав, что эта информация останется с ним.

Адвокаты поинтересовались у подсудимого, не на национальной ли почве произошло преступление. Краснощек подтвердил, что является националистом, однако им руководили другие мотивы. Прежде всего, это были животный инстинкт и страх наказания. Также он заявил, что если бы знал, что у Артема Погосяна есть армянские корни, то убил бы и его.

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Ранее «Главред» сообщал, что во время одного из судебных заседаний Краснощек два раза ударил Погосяна — в шею и ухо.

фото: novosti-n.mk.ua

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