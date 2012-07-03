Девушка, сбившая насмерть КВНщика, получит условный срок - СМИ

Девушка на белом «Мерседесе», насмерть сбившая КВНщика Владимира Супруна, может получить 3 года условно, а не 8 лет тюрьмы, как сообщалось ранее.

Правоохранители настроены на объективное расследование дела девушки, однако наказание вряд ли будет слишком суровым. Об этом со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, попросившего не называть его имени и должности, сообщает издание «Таймер».

«На всех уровнях сейчас существует позиция, что никто никого особо «отмазывать» не будет», – сказал собеседник издания. Он добавил, что, по его информации, за девушкой нет каких-то особо влиятельных покровителей, способных существенно воздействовать на ход расследования резонансного дела.

В то же время, по мнению источника, даже объективное следствие и суд вряд ли закончатся для совершившей наезд девушки суровым приговором.

«Я не знаю всех подробностей дела, но, насколько мне известно, девушка была трезвой, да и никакого особого беспредела там не было, хотя правила она, конечно, нарушила, и вина здесь полностью на ней, – отметил правоохранитель. – Я думаю, что суд учтёт все эти обстоятельства, а также чистосердечное раскаяние, помощь семье погибшего, которая сейчас, насколько я знаю, оказывается, и приговор будет достаточно мягким. Мой прогноз – 3 года условно».

Ранее «Главред» сообщал, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти пострадавшего). Мера пресечения в данном случае – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

фото: od-news.com

Новости по теме:

Одесского КВНщика, погибшего под колесами "Мерседеса", похоронят в среду

Девушке, насмерть сбившей КВНщика, грозит 8 лет тюрьмы

Гибель одесского КВНщика обрастает новыми подробностями - СМИ

Обнародованы фото мажорной блондинки, сбившей насмерть КВНщика

В Одессе известный КВНщик погиб в ДТП