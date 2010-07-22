«Репортеры без границ» займутся делом житомирской журналистки

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» официально приняла к рассмотрению обращение Житомирского Комитета защиты Украины относительно преследования журналистки Елены Галагузы. Об этом заявила представительница «Репортеров» в Украине Оксана Романюк, сообщили «Главреду» в пресс-службе ВО «Свобода». Королёвский районный суд Житомира начал слушание дела по иску народного депутата Олега Черпицкого к «Газете по-украински», который подал в суд на издание из-за публикации статьи о его драке с журналистом. Черпицкий счел журналистский материал оскорблением собственной чести и достоинства и требует взыскать с издания 170 000 гривен или же вообще лишить его лицензии. «Честь очередной «тушки», которая до недавнего времени была во фракции БЮТ, может стать ценой прекращения работы известного средства массовой информации», - отмечается в сообщении пресс-службы. Первое судебное заседание намечено на 6 августа 2010 года.