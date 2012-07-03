На Донбассе бандит на глазах ГАИшников пообещал «съесть с г*вном» водителя

В Донецкой области произошел очередной конфликт между сотрудниками ГАИ и автолюбителем, которому вызванный правоохранителями бандит пообещал, что «съест с г*вном» за то, что тот снимал на видео, как гаишники нарушают Правила дорожного движения.

Местный житель Дмитрий Гойденко заметил припаркованную не по правилам машину ГАИ (машина стояла без проблесковых маячков на закруглении дороги) и стал снимать нарушение на видео с требованием прекратить нарушать ПДД, сообщает интернет-издание «Горловка».

Один из инспекторов подошел к нему и со словами «Ты пьяный» попытался вырвать камеру.

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После звонка в милицию автомобиль гаишников поспешно уехал, едва не задев Гойденко, но через 15 минут инспекторы вернулись на прежнее место. При этом один из гаишников пригрозил составлением протокола за переход дороги в неположенном месте. «Лечиться надо», – добавил сотрудник ГАИ.

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Затем в разговор между инспектором и автолюбителем вмешался мужчина, приехавший вместе с правоохранителями.

«Ты что боишься людей? Бороду побрей! – повышенным тоном и с нецензурными словами заявил мужчина. – Чего ты перепуганный стоишь? Убери камеру, а то я сломаю сейчас тебе!... Меня снимать не надо! Пиво попей нах… Не тыкай мне или я тебя сейчас съем с гов**м».

В областном управлении ГАИ сейчас занимаются расследованием инцидента. Хотя действия автолюбители правоохранители расценивают как провокацию.

Ранее «Главред» сообщал, что в Донецкой области, неподалеку поселка Курахово водитель начал снимать на видео, как молодой парень передавал сотруднику ГАИ "Визир". Гаишник разозлился из-за того, что водитель наблюдал за его работой, и пригрозил отшлепать дубинкой владельца авто.

фото, видео: gorlovka.su

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