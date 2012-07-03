Шевченко о Евро-2012: Украина победила

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Экс-игрок сборной Украины Андрей Шевченко считает, что Евро-2012 - это победа Украины и всех ее жителей, а страна благодаря проведению чемпионата получила очень ценный опыт.

"Евро-2012 – это наш несомненный успех. Это был первый турнир подобного ранга в Украине. Украина выиграла как страна, даже несмотря на то, что футбольной команде не удалось выйти из группы. Украинцы – все 48 миллионов человек – получили новые эмоции, новый опыт, которого у них не было до этого. Это исторический момент", - цитирует высказывание Шевченко из интервью футболиста немецкому изданию "Kicker" сайт "Украина-2012".

Футболист также отметил, что, несмотря на неудачный результат национальной команды, футболисты и тренерский штаб чувствовали поддержку болельщиков, которые даже после поражения от Англии аплодировали своим любимцам.

По словам Шевченко, самым эмоциональным моментом чемпионата для него лично стал поединок против Швеции, в котором украинцу удалось отметиться дублем. «Это было нечто большее, чем просто игра, потому что наша команда подарила праздник стране. Фаны отмечали, что в проигранном поединке против Англии на поле мы отдали все», – сказал футболист.

Напомним, после Евро-2012 Андрей Шевченко заявил о завершении карьеры в сборной Украины. Также стало известно, что игрок уходит из киевского "Динамо".

Гол Шевченко в ворота шведов, кстати, был признан одним из лучших на Евро-2012.

фото: УНИАН

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