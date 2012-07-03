В Украине за год закрыли 14 вузов

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Государственная инспекция учебных заведений в 2011/2012 учебном году аннулировала лицензии 14 высших учебных заведений.

Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Михаил Гончаренко, сообщает Сегодня.

"Решением Государственной инспекции за многочисленные нарушения лицензионных условий 14 вузов лишены лицензий, из них 11 - полностью, а 3 - частично", - сказал он.

Полностью аннулированы лицензии следующих вузов : Украинский финансово-экономический институт (Киев), Киевский институт социальных и культурных связей им. Святой княгини Ольги (Киев), Институт экологии и медицины (Киев), Международный медицинский колледж (Киев), Ривненский институт частного акционерного общества "Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом", Западнодонбасский институт экономики и управления (Павлоград, Днепропетровская область), колледж Западнодонбасского института экономики и управления (Павлоград, Днепропетровская область), Скадовское отделение крымского факультета восточно-украинского университета им. Владимира Даля (Скадовск, Херсонская область), Донецкий колледж радиоэлектроники и управления (Донецк), Киевский университет "Восточный мир" (Киев), Структурное подразделение "Киевский педагогический колледж восточных языков" Киевского университета "Восточный мир" (Киев).

Частично аннулированы лицензии Львовского института менеджмента (на подготовку бакалавров "Управление персоналом и экономике труда" и магистров по специальности "Маркетинг"), Киевского славистического университета (по отдельным экономическим направлениям подготовки "Экономика предприятия", "Финансы и кредит", "Менеджмент") и Киевского экономического института менеджмента (на подготовку младших специалистов по специальностям "Финансы и кредит", "Коммерческая деятельность", "Ресторанное обслуживание").

По словам Гончаренко, чаще всего в университетах, лицензии которых были аннулированы, качество образования и уровень подготовки преподавателей не соответствовали заявленным лицензиям. По его мнению, Госинспекция могла аннулировать и большее количество лицензий.

Гончаренко отметил, что большее сокращение количества университетов произойдет после принятия нового закона о высшем образовании, ведь им, по его словам, будет установлена более высокая планка и более серьезные проверки для университетов, что приведет к отсеиванию вузов, не справляющихся с такими требованиями.

Глава Госинспекции подчеркнул, что принятые меры приведут к повышению качества образования.

фото: Сегодня

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