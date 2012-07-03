Очередная стрельба в Николаеве: средь белого дня расстреляли мужчину

В Николаеве возле бильярдного клуба «CLASSIC» расстреляли 32-летнего мужчину.



Как сообщили в отделе по связям с общественностью Николаевского облУМВД, когда молодой человек выходил из бильярдного клуба, по нем внезапно открыли стрельбу из aвтoмoбиля «Skoda Octavia» чepнoгo цвeтa, который стоял неподалеку. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу, пишут «Новости-N».

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Некоторые источники утверждают, что мужчина, на которого напали, открыл ответный огонь. Однако сотрудники милиции на месте происшествия это отрицают



информацию о том, что жертва нападения открыла ответный огонь.



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По сообщениям СМИ, пострадавшим оказался 32-летний Юрий Кулинич, житель Корабельного района г. Николаева. Как рассказали работники клуба «CLASSIC», Кулинич был у них завсегдатаем.



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Как стало известно из достоверных источников, мужчина получил сквозное пулевое ранение грудной клетки, а также был ранен в бедро и предплечье. В настоящий момент потерпевшего оперируют. Из областной станции переливания крови ему привезли плазму и кровь.



На место происшествия работают оперативно-следственная группа, эксперты, следователи, работники городской и областной прокуратуры.

Напомним, недавно в Николаеве произошло дерзкое убийство. В центре города, на пересечении проспекта Ленина и ул. Фалеевской, у входа в пиццерию "Челентано" расстреляли мужчину.



Фото: pn.mk.ua

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