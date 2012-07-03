Сенсация в научном мире: Вселенная может сжаться до размеров футбольного мяча

Физики, работающие с Большим адронным коллайдером (БАК), могут сделать долгожданное объявление об открытии "божественной частицы". Она является последним недостающим звеном современной теории элементарных частиц, на которых базируется представление человечества о Вселенной. Но, открытие, скорее всего, сделает окружающий нас мир намного менее понятным.

Нобелевский лауреат по физике 1999 года голландец Мартинус Велтман объяснил это доступным сравнением: при той массе частицы, которую называют уже сейчас, Вселенная должна быть размером с футбольный мяч. Соответственно, если эти данные подтвердятся, теоретикам придется как-то по-новому объяснять, почему этот мяч на самом деле необъятен, - сообщает РИА "Новости".

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Велтман, выступая на традиционной встрече нобелевских лауреатов с молодыми учеными в южногерманском городе Линдау заявил: "Стандартная модель заканчивается, двери закрываются. Открытие бозона Хиггса (так называют эту частицу. - ред.) создает большие проблемы для теоретиков. Все закончено, можно идти домой", - сказал ученый

Теория не позволяет точно установить массу бозона Хиггса. Физики измеряют массы частиц в единицах энергии - электронвольтах - основываясь на известнейшей формуле Эйнштейна E=mc2 (в квадрате). Формула показывает, что масса может быть преобразована в энергию, а энергия - в массу. С помощью этого уравнения можно вычислить, сколько энергии будет освобождено, если определенное количество массы преобразовать в энергию. Формулой, к примеру, "вдохновлялись" создатели атомной бомбы.

В ходе экспериментов на коллайдере неоднократно выяснялось, что масса бозона Хиггса предположительно находится в интервале от 115 до 135 гигаэлектронвольт (ГэВ). Это важно для констант, определяющих кривизну Вселенной. При таком значении массы энергия поля Хиггса, которое, как считается, пронизывает всю Вселенную, окажется ниже энергии вакуума и в теории "свернет" Вселенную до размеров футбольного мяча.

При этом на сайте ЦЕРН официальный представитель коллаборации CMS (коллектива ученых, работающих на детекторе CMS) Джо Инкандела признается, что новая частица уже фактически открыта.

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"Мы наблюдаем новую частицу, у нас есть достаточно сильные свидетельства, чтобы говорить об открытии", - заявил Инкандела. По словам представителя коллаборации, ученым понадобится еще время для дополнительного анализа полученных данных.

"Эта частица очень похожа по своим свойствам на бозон Хиггса, но по некоторым параметрам она не совсем точно соответствует ожидаемому... Это может быть не частица Хиггса Стандартной модели, а похожая на нее частица", - сказал представитель.

Если это так и окажется, это будет революция в физике, сказал ученый. Например, в результате будет доказана теория существования дополнительных пространственных измерений. Это самое значимое экспериментальное открытие за последние 30-40 лет, - добавил он.

По словам Инканделы, это фундаментальный бозон, у него, вероятно, нулевой спин. "Это самая тяжелая частица из всех известных, за исключением топ-кварка, " - сказал ученый.

О возможном открытии пишут на этой неделе всевозможные источники, включая ведущие зарубежные газеты. В СМИ, поясняет, что обнаружить бозон Хиггса путем непосредственного наблюдения невозможно. Он очень неустойчив и распадается на более легкие частицы тотчас после возникновения.

Единственный способ это сделать - собрать и проанализировать большой массив информации о столкновениях элементарных частиц и выявить особый "стереотип расщепления", который не может сопутствовать ничему, кроме бозона Хиггса.Теория "частицы Бога" породила вселенские страшилки

Стоит отметить, что некоторые эксперименты на БАК уже перевернули ряд теорий, объясняющих основы мироздания. Ученые не раз предполагали, что открытия, сделанные на коллайдере, рано или поздно заставят переписать все учебники физики.

При этом предположения о том, что "божественная частица" создает всю массу Вселенной, вызвали страхи, что искусственное ее получение может вызвать цепную реакцию непроизвольного роста массы с появлением черной дыры, куда якобы затянет все живое, приведя к его уничтожению.

Однако ученые "успокоили" человечество, записав мелодичный звук "частицы Бога". А особо пугливых порадовали заявлением, что загадочного элемента, возможно, вовсе не существует.

фото: public.web.cern.ch

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