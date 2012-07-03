В Харькове снесли монумент Независимости Украины

{1-}В Харькове на площади Розы Люксембург полностью демонтировали монумент, возведенный в 2001 году в честь Независимости Украины. Памятник представлял собок композицию в виде сокола на высокой стелле и девочки у ее подножия. Городские власти аргументировали это решение неправильными пропорциями монумента и новыми планами по реконструкции площади. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Во-первых, тонкая колонна совершенно не «держит» площадь. Во-вторых, птица на колонне похожа на поверженного немецкого орла, а не олицетворяет независимую Украину. Кроме того, нельзя ставить фигуру в масштабах 1:1. А фигура девочки установлена в таких масштабах» – сказал главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий.



В планах местной власти – полная реконструкция площади с созданием большой пешеходной зоны. Реконструкция должна состояться в 2013 году.



Также отмечается, что в Харькове появится новый символ Независимости. На этот раз – в виде женщины с лавровым венком.

Фото: news.online.ua

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