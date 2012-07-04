В Швейцарии в горах погибли пять альпинистов

{1-} Пятеро иностранных альпинистов сегодня погибли в Швейцарии при спуске с горы Лаггинхорн.

шесть альпинистов рано утром во вторник начали восхождение на гору Лаггинхорн, высота которой составляет 4,01 тысячи метров. Когда до вершины оставалось около ста метров, один из них почувствовал недомогание и прекратил восхождение. Остальные впятером продолжили маршрут и достигли пика. Начав спуск, пятерка сорвалась со склона в провал глубиной несколько сот метров, пишут По данным полиции кантона Вале,рано утром во вторник начали восхождение на гору Лаггинхорн, высота которой составляет 4,01 тысячи метров. Когда до вершины оставалось около ста метров, один из них почувствовал недомогание и прекратил восхождение. Остальные впятером продолжили маршрут и достигли пика. Начав спуск, пятерка сорвалась со склона в провал глубиной несколько сот метров, пишут РИА Новости

Альпинист, который отделился от группы, вызвал спасателей, однако, они могли лишь констатировать смерть его пятерых товарищей.

Национальность погибших не сообщается. Причина трагедии пока не установлена, кантональная полиция ведет расследование инцидента.

Напомним, в январе на горе Монблан во французских Альпах погибли двое российских туристов.