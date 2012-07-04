Смерть одесского КВНщика: "папик" блондинки распихивал свидетелей и ГАИшников

{1-}После ДТП, в котором погиб известный КВНщик Владимир Супрун, покровитель водителя «Мерседеса» распихивал свидетелей и ГАИишников.

Об этом в в интервью «Взгляду из Одессы» заявил общественный деятель Сергей Гуцалюк.

«Более того, «папик» блондинки, автомобиль которой сбил КВНщика, позволял себе распихивать свидетелей, сотрудников ГАИ прямо на месте ДТП. Безнаказанность чиновников, мажорных сынков и дочек уже спровоцировало в Украине несколько самосудов. Помнится дело Виталия Запорожца. Волна самосудов может захлестнуть страну, если нынешний беспредел не прекратится. Этот факт должна помнить власть, силовики. Очень скоро деньги мажоров от возмездия спасать не будут. Люди не верят в справедливость. Это может привести к непредвиденным последствиям», - подчеркнул Сергей Гуцалюк.

Гуцалюк считает, что «виновная в смерти одесского КВНщика должна ответить по закону. Иначе может произойти самое страшное, - сказал общественник.

«Смерть легендарного КВНщика - непоправимая трагедия для большинства одесситов. Очень жаль, что для того, чтобы возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП необходимо личное вмешательство губернатора. По логике вещей, для этого достаточно факта смерти человека», - отметил Гуцалюк.

Напомним, легендарный одесский КВНщик Владимир Супрун был сбит водителем «Мерседеса» 29 июня, когда пересекал улицу Космонавта Комарова: он шел по пешеходному переходу и на зеленый свет. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Владимира Супруна похоронят 4 июля в Одессе.

фото: od-news.com

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