ДТП в Запорожской области: три человека погибли, два в критическом состоянии

{1-}В Запорожской области возле г. Днепрорудное Васильевского района на автодороге Днепрорудное – Орлянка произошло ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.



В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека и 2 человека (из них один ребенок 2010 г.р.) с тяжелыми травмами госпитализированы.



На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Запорожской области.

Напомним, 3 июля, в Винницкой области произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли трое человек, в том числе 4-летний ребенок. Еще 7 человек получили ранения. В аварии разбились 3 автомобиля.

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