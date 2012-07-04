Лозинский на зоне читает и играет на баяне

{1-}Бывший нардеп-бютовец Виктор Лозинский, приговоренный к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство жителя села Грушки Кировоградской области Валерия Олийныка, отбывает наказание в 119-й исправительной колонии, которая расположена в селе Мартусовка Бориспольского района Киевщины. Пока для Лозинского работы нет, он развлекает всех игрой на баяне, пишет Сегодня.

«Для Лозинского работы нет, — говорит один из офицеров. – Всех трудоустроить мы не можем».

На уточнения, чем же экс-нардеп занят от подъема до отбоя, персонал отвечает обтекаемо: «Встречается с адвокатами, имел долгосрочное и краткосрочные свидания с женой, получает передачи, читает книги, смотрит телевизор, а иногда играет на баяне, – сказал сопровождающий. – Играет хорошо, для души. С другими осужденными не конфликтует, но и близко не сходится. Видимо, еще адаптируется. Это же колония. То, что его называли королем Голованевского района и всей Кировоградской области, ничего не значит. Он это понимает, пальцы веером не расставляет. Хочет быть, как все, раствориться в массе себе подобных. Прежнюю и нынешнюю власть не ругает. От еды зоновской не отказывается. Харчами не перебирает. Ест, что дают, – перловку, борщ. Себе готовит кофе», сказал тюремщик.

Сам Лозинский общения со СМИ по-прежнему избегает. Однако, другие осужденные и персонал охотно рассказывают о VIP-сидельце.

По их рассказам, почти за три месяца после приезда из СИЗО «Лоза» ни дня не работал и в ближайшее время вряд ли будет.

В колонию Лозинского этапировали еще 14 апреля. Ехал под конвоем в обычном душном автозаке вместе с рядовыми ворами и грабителями. «Да, мы с ним в одном заке с Лукьяновки прибыли, – рассказал Игорь, осужденный за разбой. – Ничем себя не проявил, и лишь только здесь я случайно узнал, что это Лозинский... Бывший афганец, спортсмен. Не хуже и не лучше нас всех. А тут каждый считает, что угодил на зону по недоразумению – просто оказался не в то время не в том месте».

Другой осужденный, наоборот, заявил, что Лоза сразу поставил себя круто и независимо. «Дядя Витя и не собирается пахать, – сказал заключенный, отказавшийся представиться (мол, даже друзья не знают, что он мотает срок, - сказал им, будто уехал на заработки в Россию). – У «Лозы» такой большой срок, что ему и незачем это делать. У нас работают те, кому сидеть недолго, кто хочет быстрее отсюда выйти и кому светит условно-досрочное освобождение. А ему ворота откроются только в 2026 году – еще успеет...».

Как подтвердили сотрудники колонии, общественно полезным трудом Лозинский не обременен. После обязательного для вновь прибывших карантина его определили в одну из пяти бригад 7-го отделения, где содержится 142 осужденных. Кто-то занят на производственном участке, кто-то убирает территорию, кто-то – в хозобслуге.

Есть на зоне и молитвенная комната – с алтарем, иконами – куда приходят помолиться, повиниться. Но там «Лозы» еще не видели.

Напомним, ранее источник в колонии сообщал, что Виктор Лозинский ведет себя, как пахан.

«Лоза» на зоне не пашет и вряд ли будет, — сказали источники в колонии. — Он сразу заявил, что черная, грязная работа не для него — не царское, дескать, дело, и ему по прошлым заслугам не в масть быть вровень с другими. Поэтому ничего не делает — ведет себя как пахан, только книжки читает, и близко ни с кем не общается, держится особняком»

фото: segodnya.ua

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