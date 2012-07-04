В драке под Украинским домом пострадали 10 «беркутов»

Во вторник, 3 июля, около 21.30 возле Украинского дома во время акции протеста в защиту украинского языка возникла стычка между протестующими и правоохранителями, в результате которой пострадали 10 бойцов «Беркута», сообщается на сайте ГУ МВД.

«В отношении правоохранителей отдельные участники акции применили физическую силу и неустановленное химическое вещество из аэрозольного баллончика. В результате чего десять сотрудников спецподразделения "Беркут" получили телесные повреждения разной степени тяжести», - отмечается в сообщении.

Потерпевшие доставлены в киевский госпиталь МВД.

По предварительным данным, правоохранители получили травмы разной степени тяжести: ушибы мягких тканей головы, скальпированная рана третьей фаланги пальца, сотрясение головного мозга, интоксикационный синдром, ушиб шейного отдела хребта и химический ожог глаза.

Ранее «Главред» сообщал, что Рада приняла закон о принципах языковой политики, который существенно расширяет сферу применения русского языка. Во вторник вечером возле Украинского дома пятеро народных депутатов объявили бессрочную голодовку.

Также напомним, что неизвестные применили против «беркутовцев» газовые баллончики.

видео: youtube.com

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