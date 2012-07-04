Украинцы еще две недели будут страдать от 30-градусной жары

{1-}По прогнозам синоптиков в Украине еще две недели будет стоять жара.

Так в центральных областях столбики термометров покажут до +34 градусов, а на юге ожидается +36, пишет "Сегодня".

По словам руководителя Укргидрометцентра Николая Кульбиды, с 10 июля ожидается совсем небольшое понижение температуры. "Она может опуститься лишь на несколько градусов, но все равно будет достигать отметки +30" – сказал синоптик.

Завтра в столице днем ожидается + 32, а уже с четверга, 5 июля, воздух прогреется до +34, ночью - +20-22. Конец недели порадует дождем - осадки ожидаются уже в субботу, 7 июля.

В западных областях продержится такая же температура.

На востоке дожди всю неделю, но прохладнее все равно не станет - днем до +33, ночью - до +22.

В Крыму днем ожидается до +36, солнце перекроют грозовые тучи, и возможны ливни. Такая погода продержится до начала следующей недели, которая тоже обещает быть жаркой, но с периодическими дождями.

При этом синоптики уверяют, что аномальная жара, которую украинцы пережили в 2010 году, когда полтора месяца градусники показывали +35 и выше, этим летом нам не грозит. Однако температура уже бьет рекорды.

Ночь на 3 июля стала самой теплой за последние 130 лет - +21,6, что на 1,4 градуса выше предыдущего максимума, который был установлен в 1938 году.

фото: strk.ru

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