Киево-Печерский заповедник первым в Украине признан музеем европейского уровня

Национальному Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику - первому в Украине - вручили знак качества: сертификат «Европейский музейный стандарт» («European Standard of Museum»).



Об этом сообщает газета «Факты и комментарии».



Издание отмечает, что это событие для широкой публики слегка затерялось в шуме и блеске Евро-2012.



Как рассказала генеральный директор Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктория Лесничая, в свое время Европейский Союз решил привести музейные стандарты стран-членов ЕС к единому знаменателю. Чтобы житель, например, Голландии или Франции, приезжая в другую европейскую страну, ощущал столь же высокий уровень музеев, галерей, театров, как у себя дома, а все европейское культурное наследие оказалось в едином культурном пространстве. Это сделать удалось. Сейчас сертификат соответствия Европейскому музейному стандарту качества выдается учреждениям, отвечающим критериям общеевропейской концепции музея и установленным Европейской экономической палатой торговли, коммерции и промышленности (г. Брюссель). Основных критериев три: предоставление качественных музейных услуг, наличие профессионального опыта и возможность оказания специальных консультаций. В феврале Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник подал заявку на сертификацию в центральный офис Европейской экономической палаты.



Европейские эксперты провели оценку соответствия заповедника европейским критериям музейных заведений и дали рекомендации по устранению недостатков, которые украинские работники выполнили.



В итоге сотрудники заповедника обновили инфраструктуру музейного комплекса, привели к европейскому стандарту офисные помещения и места для отдыха персонала, внесли соответствующие изменения в пакет экскурсионных услуг. Кроме того, разработали и внедряют новую версию нашего официального сайта.



Сейчас по примеру Киево-Печерского заповедника уже подал заявку на получение такого же сертификата и Музей народной архитектуры и быта в Пирогово.



Оценка соответствия Европейскому музейному стандарту проводится ежегодно, поэтому заповеднику предстоит активно работать, чтобы соответствовать требованиям.



Комментируя важное для музейного комплекса событие, советник генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Влада Прокаева сказала: «Министр культуры Украины Михаил Кулиняк отметил, что вручение сертификата неслучайно состоялось именно во время проведения Евро-2012, ведь наш музейный комплекс - один из объектов, чаще всего посещаемых иностранными туристами.



Такие яркие события, как чемпионат Европы, это, скорее, счастливый случай, хороший повод для повышения интереса к нашей стране. И теперь наша задача - сохранить этот интерес и приумножить количество туристов, желающих больше узнать о нашем культурном наследии.



«Мы должны создать механизм и систему интеграции наших музеев в европейское и мировое культурное пространство, - считает Влада Прокаева. - Над этим и работаем. В ближайшее время нам придется активизировать связи с крупнейшими музеями мира. Можно сказать, что «музейная дипломатия» выходит на новый виток развития и становится важным фактором позиционирования страны в мировом и европейском сообществе».