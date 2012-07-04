В Болгарии четыре дня не могут потушить масштабный пожар

В Болгарии четвертый день не могут потушить масштабный пожар на горе Витоша, одном из туристических символов Софии.

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Борьбу с огнем в заповеднике "Бистришко-Браниште" возле села Быстрица, примыкающей к болгарской столицы, ведут более сотни добровольцев, три вертолета, десятки пожарных и военных Минобороны, передает УКРИНФОРМ.

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Инспектор главной дирекции "Пожарной безопасности и защиты населения" Тодор Барзилов, заявил: "Пожар на Витоше продолжается. По нашим оценкам, огонь охватил 5-6 гектаров леса. Это данные, составленные по наблюдениям с вертолета. Пожарные еще не достигли этого труднодоступного места на Витоше", - сказал Барзилов.

По его словам, созданы две группы пожарных (120 и 90 человек), которые с разных сторон пробираются к месту возгорания. Данных о жертвах пока нет.

По данным МВД, пожар "находится под контролем", но потушить так и не удается. Причиной пожара считается человеческое вмешательство. Предполагается, что либо браконьер не погасил окурок, или это был сознательный поджог. Сначала Болгария обратилась за помощью в тушении пожара в Израиль, но потом решила отказаться и попробовать преодолеть возгорания собственными силами.

Фото: btvnews.bg; Видео: youtube.com

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