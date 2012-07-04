Под Украинским домом пострадали десятки человек

Во время штурма бойцами «Беркута» Украинского дома, под которым проходит акция оппозиции в защиту украинского языка, пострадали десятки человек.
Люди пытаются оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа, сообщает УНИАН.
Также митингующие передают друг другу бутылки с водой и выбрасывают остатки амуниции, разбросанной беркутовцами. В частности, брошенный со стороны милицейской колонны спецназначения шлем, попал в одного из журналистов.
Напомним, что «Беркут» прекратил штурм, после того, как один из руководителей скомандовал: «Полк, на выход!», и группа беркутовцев покинула площадку перед Украинским домом.
Напомним, когда «Беркут» начал штурм, в толпе были слышны сигналы «скорой помощи», были пострадавшие.
В правоохранителей летели пластиковые бутылки, митингующие скандировали: «Банду – вон!», несколько людей вытирали глаза, очевидно, это связано с тем, что в ходе стычек был использован слезоточивый газ.
Напомним, что в возле Украинского дома собралось 1,3 тыс. правоохранителей, из них 700 военнослужащих внутренних войск МВД. Кроме того, там появились снайперы.
Ранее «Главред» сообщал, что со вторника, 3 июля, оппозиция организовала акцию в защиту украинского языка, протестуя против принятия в Раде скандального закона «Об основах государственной языковой политики», который наделяет более широкими правами русский язык.
фото, видео: УНИАН, youtube.com
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