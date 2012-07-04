Под Украинским домом пострадали десятки человек

Во время штурма бойцами «Беркута» Украинского дома, под которым проходит акция оппозиции в защиту украинского языка, пострадали десятки человек.

Люди пытаются оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа, сообщает УНИАН.

Также митингующие передают друг другу бутылки с водой и выбрасывают остатки амуниции, разбросанной беркутовцами. В частности, брошенный со стороны милицейской колонны спецназначения шлем, попал в одного из журналистов.

Напомним, что «Беркут» прекратил штурм, после того, как один из руководителей скомандовал: «Полк, на выход!», и группа беркутовцев покинула площадку перед Украинским домом.

Напомним, когда «Беркут» начал штурм, в толпе были слышны сигналы «скорой помощи», были пострадавшие.

В правоохранителей летели пластиковые бутылки, митингующие скандировали: «Банду – вон!», несколько людей вытирали глаза, очевидно, это связано с тем, что в ходе стычек был использован слезоточивый газ.

Напомним, что в возле Украинского дома собралось 1,3 тыс. правоохранителей, из них 700 военнослужащих внутренних войск МВД. Кроме того, там появились снайперы.

Ранее «Главред» сообщал, что со вторника, 3 июля, оппозиция организовала акцию в защиту украинского языка, протестуя против принятия в Раде скандального закона «Об основах государственной языковой политики», который наделяет более широкими правами русский язык.

фото, видео: УНИАН, youtube.com

Новости по теме:

«Беркут» прекратил штурм Украинского дома и отступил

«Беркут» начал штурм Украинского дома

Вокруг Украинского дома появились снайперы и более тысячи милиционеров

Литвин подал в отставку

Томенко подал в отставку с поста вице-спикера Рады

Янукович подпишет языковой закон - СМИ

В драке под Украинским домом пострадали 10 «беркутов»

Под Украинским домом митингующие готовятся к штурму «Беркута»

Митинг оппозиции под Украинским домом никто за ночь не разогнал

Кириленко: ГАИ задерживает автобусы с защитниками языка

«Беркут» продолжает наблюдать за протестующими против языкового закона

Пока в Раде голосовали за языки, Литвин был у Януковича

Против «Беркута» неизвестные в масках применили газовые балончики