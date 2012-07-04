На киевских остановках запретят продажу алкоголя и сигарет

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На новых остановках общественного транспорта в Киеве, построенных за средства инвесторов, не будут продавать сигареты, алкоголь и продукты питания, сообщает «Сегодня».
«Реализация пива, слабоалкогольных напитков и продуктов питания на остановках будет запрещена», – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко.
По словам чиновника, максимум, что позволит город бизнесменам, – построить небольшую торговую точку по продаже билетов и прессы.
«Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА разработало типовые проекты комплексов. Первый представляет собой конструкцию из стекла с одним рекламным носителем и схемой движения транспорта, второй – с боковой секцией для информации. Третий вариант будет дополнительно включать небольшую торговую точку для продажи билетов, прессы», – отметил Крамаренко.
Замглавы КГГА добавил, что остановок с торговыми секциями будет немного, только там, где они действительно нужны. «Это примерно 25% от общего количества», – сказал Крамаренко.
По его словам, столичная власть приняла решение использовать опыт европейских столиц, где все остановки выполнены в едином стиле и содержатся за счет бизнеса.
Всего инвестор должен вложить в строительство новых комплексов около 30 млн долл. Взамен он получит право разместить на этих объектах рекламные конструкции и торговые точки.
фото: segodnya.ua
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